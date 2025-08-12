Dipuji Asisten Pelatih Manila Digger, Kapten Persib Marc Klok Tersanjung

JPNN.com

Selasa, 12 Agustus 2025 – 17:30 WIB
Gelandang Persib Marc Klok dan pelatih Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga ACL 2 di Stadion GBLA, Selasa (12/8). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Marc Klok disebut menjadi ancaman bagi Manila Digger dalam pertandingan kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Pelatih Manila Digger Mengyang Liu dalam persiapan tim di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Senin malam.

Sosok kapten Persib itu pun berkelakar jika pujian yang disampaikan Mengyang Liu ialah upaya Manila Digger merayunya agar merapat ke klub yang pentas di Liga Filipina tersebut.

“Terima kasih, mungkin dia mau saya gabung dengan tim Manila (Digger),” kata Klok diiringi tawanya dalam konferensi pers pralaga ACL 2 di Stadion GBLA, Selasa (12/8).

Klok menuturkan, Manila Digger adalah tim dengan pertahanan yang solid. Sekalipun ini adalah pengalaman pertama Manila tampil diACL 2, Persib tetap mewaspadai kekuatan lawan.

Ia mengaku, rekan-rekannya begitu antusias melakoni laga play-off ACL 2 2025/26 ini. Pujian yang disampaikan asisten pelatih Manila Digger pun tak berarti apapun bagi playmaker berusia 32 tahun itu.

“Itu tidak terlalu penting, saya cuma mau fokus banyak untuk memberikan penampilan terbaik saya dan berkontribusi untuk tim,” ujarnya.

“Terima kasih (atas pujiannya), tetapi saya sangat excited untuk menunjukkan penampilan terbaik besok,” imbuhnya. 

