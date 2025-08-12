Persib Bandung Pantang Remehkan Manila Digger Si Pendatang Baru di ACL 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan memulai perjalanannya di kancah Asia dalam pertandingan kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Manila Digger, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam. Manila Digger adalah tim yang perdana tampil di ACL 2.

Musim lalu mereka tampil apik dan berhasil meraih peringkat dua di kompetisi Philippines Football League (PFL), dengan sang juara Kaya FC-Iloilo.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya enggan meremehkan skuad asuhan Kim Versales itu, sekalipun mereka adalah tim pendatang baru di kancah Asia.

“Mereka tim yang baru, mereka berbahaya karena ini tidak banyak yang tahu mengenai mereka,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Selasa (12/8).

Juru taktik asal Kroasia itu mengaku sudah mengantongi kekuatan para pemain Manila Digger.

“Pada akhirnya, kami sudah cukup mendapat informasi mengenai mereka dan optimis bisa mendapatkan hasil yang positif besok,” ucapnya.

Di sisi lain, Hodak menegaskan pertandingan kualifikasi ini diprediksi berjalan sulit untuk Persib. Pasalnya, tiga hari lalu mereka baru saja bertanding di BRI Super League 2025/26.

Dengan persiapan yang minim, Hodak berharap anak asuhnya bisa memaksimalkan kemampuan individu yang dimiliki.