Lawan Persib Bandung, Manila Digger Tak Pasang Target Tinggi di ACL 2

Selasa, 12 Agustus 2025 – 15:00 WIB
Selasa, 12 Agustus 2025 – 15:00 WIB
Skuad Manila Digger saat menjalani persiapan laga play-off AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Persib Bandung, Senin (11/8) malam. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Laga play-off AFC Champions League Two (ACL 2) antara Manila Digger melawan Persib Bandung akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.

Sebagai pendatang baru di ajang antarklub Asia, Manilla menargetkan pengalaman ketimbang kemenangan. Mereka mengakui kualitas Persib sebagai juara Liga Indonesia.

"Saya tahu Persib adalah tim yang sangat bagus dan tahun lalu menjadi juara. Ya, saya menonton banyak video Persib. Saya pikir pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus karena target kami tidak terlalu tinggi," kata Asisten pelatih Manila Digger Mengyang Liu, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, kesempatan tampil di AFC menjadi momen penting bagi Manila Digger untuk mengembangkan permainan, dan belajar dari lawan yang lebih berpengalaman.

"Karena kami adalah pendatang baru di ajang AFC. Jadi, kami datang ke sini ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman, ingin berkembang, belajar lebih banyak dari lawan," tuturnya.

Meski minim target, Liu memastikan tim yang musim lalu menjadi runner up Liga Filipina ini tetap datang dengan persiapan maksimal.

"Saya rasa kami punya beberapa pemain baru dan musim lalu kami bermain sangat baik. Kami berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk ajang AFC," tuturnya.

Sementara itu, mengenai pemain Persib yang paling diwaspadai, Liu tanpa ragu menyebut sang kapten, Marc Klok.

Manila Digger mengaku tidak punya target muluk saat datang ke Bandung melawan Persib di laga play-off AFC Champions League Two (ACL 2).
