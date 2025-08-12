Menjelang Laga Persib vs Manila Digger, Kang Busar Minta Bobotoh Dewasa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan berhadapan dengan Manila Digger dalam ajang AFC Champions League Two (ACL) 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.

Pada pertandingan itu, diprediksi animo suporter tinggi karena ini adalah laga internasional Persib.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pihaknya mengerahkan 1.998 personel gabungan untuk menjaga laga berlangsung aman, tertib, dan lancar.

“Besok malam akan dilaksanakan pertandingan Persib melawan Manila. Kami sudah melakukan rapat koordinasi pengamanan. Insya Allah, kita siap amankan pertandingan ini dengan total pasukan gabungan sebanyak 1.998 personel,” kata Budi di Mapolrestabes Bandung, Selasa (12/8).

Ia menuturkan, personel akan disebar ke beberapa titik sesuai pembagian zona pengamanan, mulai dari zona 1 (pintu masuk stadion dan area tribun) hingga zona 4 (penyekatan luar).

Dia menghimbau agar Bobotoh dan suporter tim tamu yang hadir tidak membawa senjata tajam, miras, hingga flare. Ini supaya pertandingan berlangsung aman hingga selesai.

“Kami tegaskan, jangan membawa flare. Ini pertandingan internasional, jangan sampai mencoreng nama baik Persib maupun Indonesia. Kami akan melakukan pengetatan di pintu masuk, semua akan diskrining,” tegasnya.

Suporter dari Manila Digger FC dikabarkan telah tiba di Bandung dengan jumlah 50-100 orang. Kendati begitu, Budi menyebut pihaknya akan memastikan keamanan dan keselamatan mereka.