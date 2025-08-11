JPNN.com

Kapten Persib Sepakat Larangan Away Tak Dicabut, Bobotoh Diminta Belajar dari Pengalaman

Senin, 11 Agustus 2025 – 16:45 WIB
Senin, 11 Agustus 2025 – 16:45 WIB
Gelandang Persib Marc Klok dalam konferensi pers pralaga, Jumat (8/8). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI belum mencabut aturan larangan away bagi suporter untuk mendukung klub sepak bolanya di stadion.

Hal ini menyusul insiden di laga pamungkas Liga 1 2024/25 antara Persib vs Persis yang menyebabkan kerusakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) gegara ulah Bobotoh—julukan suporter Persib.

Gelandang Persib yang juga kapten tim, Marc Klok mengaku sepakat dengan aturan larangan away bagi suporter itu.

Menurutnya, suporter tidak belajar dari insiden-insiden sebelumnya yang kerap kali merugikan tim.

Dia pun memahami alasan PSSI tak juga merestui suporter datang mendukung di stadion saat timnya away.

“Saya tahu kenapa mereka pertahankan aturan ini karena banyak insiden sebelumnya dan setiap kali insiden datang suporter juga tidak belajar dari insiden,” kata Klok di Bandung, Senin (11/8).

“Akhirnya ya mungkin keputusan ini keputusan yang benar,” sambung dia.

Klok mengerti keinginan suporter yang mau datang mendukung klubnya di setiap pertandingan. Akan tetapi keinginan tersebut perlu juga dibarengi dengan kedewasaan fan.

Komentar tegas Marc Klok soal larangan away suporter yang tak dicabut PSSI. Bobotoh perlu belajar!
