Frans Putros Menikmati Posisi Barunya bersama Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Bandung Frans Putros menjalani peran barunya sebagai wing back kiri. Biasanya, bek berpaspor Irak itu selalu mengisi posisi bek tengah.

Ia dimainkan pelatih Bojan Hodak sejak menit pertama di laga pembuka BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang pada Sabtu (9/8/2025) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Wing back kiri adalah posisi yang jarang Putros tempati selama berseragam Port FC di Liga Thailand, atau pun saat membela Timnas Irak.

Di laga perdana kemarin, Putros sukes mempersembahkan kemenangan clean sheet dengan skor 2 – 0 lewat gol Uilliam Barros (39’) dan Febri Hariyadi (90’).

Putros beberapa kali melakukan kerja sama apik dengan Beckham Putra yang berada satu line di sisi kiri.

Baginya Beckham adalah pemain yang punya kualitas, melakukan solo run sendiri, hingga ia bisa naik melakukan overlap beberapa kali membantu penyerangan.

“Beckham adalah pemain bagus, saya cukup menikmati main satu garis dengannya, dia pemain bagus. Dia bisa bekerja sama juga dia pandai berlari dengan bola sendirian. Saya sekarang sedang menikmati bermain di posisi ini dan tentu masih harus terus memperbaiki,” kata Putros, Senin (11/8).

Mengenai tiga poin pertama di laga pembuka, baginya jadi modal bagus menatap laga selanjutnya.