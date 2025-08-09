Menang 2 - 0 atas Semen Padang, Pelatih Persib Bojan Hodak: Pertandingan yang Sulit

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung meraih kemenangan di pekan pertama BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu Persib menang 2 - 0.

Gol Uilliam Barros menit 40 dan Febri Hariyadi (90') mengantarkan kemenangan perdana Persib.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, laga malam ini berjalan sulit. Kabau Sirah—julukan Semen Padang—menunjukkan permainan yang apik.

Terlebih, ini adalah pertandingan perdana di musim ini. Start yang manis di percaya memengaruhi performa tim di laga-laga berikutnya.

"Saya sudah katakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Selalu seperti ini, pertandingan pertama jadi yang paling sulit karena ini adalah pertandingan yang penting untuk dimenangkan dan menghasilkan tiga poin. Jadi saya cukup senang," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu (9/8).

Hodak pun memuji pertahanan anak asuhnya yang tangguh. Semen Padang hampir tak punya peluang berarti yang membahayakan gawang Teja Paku Alam.

"Secara pertahanan kami bagus, saya tidak melihat mereka mendapatkan peluang. Secara penyerangan masih ada ruang untuk berbenah," ujarnya.