JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Semen Padang Kalah 0 - 2 dari Persib, Eduardo Almeida: Permainan Kami Positif

Semen Padang Kalah 0 - 2 dari Persib, Eduardo Almeida: Permainan Kami Positif

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 22:00 WIB
Semen Padang Kalah 0 - 2 dari Persib, Eduardo Almeida: Permainan Kami Positif - JPNN.com Jabar
Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya saat bersua juara bertahan BRI Super League Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025).

Meski Semen Padang kalah 0 - 2 dari Persib, kata Almeida, anak asuhnya sudah menampilkan permainan apik di hadapan ribuan suporter lawan.

"Permainan kami sangat positif, tetapi saat kami sama bola ada kesulitan, saat kami menciptakan koneksi untuk bisa sampai ke sepertiga pertahanan akhir Persib Bandung," kata Almeida usai pertandingan. 

Baca Juga:

Juru taktik asal Portugal itu menuturkan, timnya melakukan penyesuaian di babak kedua dengan beberapa pergantian pemain, yang menurutnya membawa dampak positif. 

"Kami mencoba mengejar hasil draw, jadi tentu saja di menit akhir kami mengambil risiko yang besar. Dan tentu saja kualitas pemain yang dimiliki Persib, mereka dapat mencetak gol," tuturnya.

Almeida menambahkan, hasil pertandingan ini akan menjadi bahan evaluasi agar Semen Padang bisa tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya.

Baca Juga:

"Semoga kami bisa meningkatkan kualitas tim di pertandingan berikutnya dan kami akan menganalisa kesalahan yang ada untuk dibenahi di setiap latihan," ujarnya. 

Sementara itu  pemain Semen Padang Irsyad Maulana, juga mengakui kekuatan Persib di laga ini. 

Komentar Pelatih Eduardo Almeida usai Semen Padang kalah 0 - 2 oleh Persib di laga perdana Super League.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   liga 1 eduardo almeida semen padang persib vs semen padang pelatih semen padang bri super league indonesia super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU