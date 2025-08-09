Semen Padang Kalah 0 - 2 dari Persib, Eduardo Almeida: Permainan Kami Positif

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya saat bersua juara bertahan BRI Super League Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025).

Meski Semen Padang kalah 0 - 2 dari Persib, kata Almeida, anak asuhnya sudah menampilkan permainan apik di hadapan ribuan suporter lawan.

"Permainan kami sangat positif, tetapi saat kami sama bola ada kesulitan, saat kami menciptakan koneksi untuk bisa sampai ke sepertiga pertahanan akhir Persib Bandung," kata Almeida usai pertandingan.

Juru taktik asal Portugal itu menuturkan, timnya melakukan penyesuaian di babak kedua dengan beberapa pergantian pemain, yang menurutnya membawa dampak positif.

"Kami mencoba mengejar hasil draw, jadi tentu saja di menit akhir kami mengambil risiko yang besar. Dan tentu saja kualitas pemain yang dimiliki Persib, mereka dapat mencetak gol," tuturnya.

Almeida menambahkan, hasil pertandingan ini akan menjadi bahan evaluasi agar Semen Padang bisa tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya.

"Semoga kami bisa meningkatkan kualitas tim di pertandingan berikutnya dan kami akan menganalisa kesalahan yang ada untuk dibenahi di setiap latihan," ujarnya.

Sementara itu pemain Semen Padang Irsyad Maulana, juga mengakui kekuatan Persib di laga ini.