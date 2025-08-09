Tekuk Semen Padang 0 - 2, Persib Raih Kemenangan Perdana di BRI Super League

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memetik kemenangan perdana di BRI Super League 2025/26 usai mengalahkan Semen Padang 2 - 0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025) sore.

Dua gol Persib tercipta oleh Uilliam Barros menit 40 dan Febri Hariyadi menit 90.

Sejak awal babak pertama, Persib langsung mengambil inisiatif serangan. Namun, peluang-peluang tercipta masih mampu digagalkan lini pertahanan tim tamu.

Peluang emas pertama hadir pada menit ke-28 melalui tendangan bebas Berguinho dari dekat kotak penalti, tetapi bola berhasil ditepis kiper Semen Padang, Arthur Augusto.

Sembilan menit berselang, Berguinho kembali mendapat kesempatan emas lewat skema serangan balik dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, tetapi tembakannya kembali digagalkan.

Persib memecah kebuntuan pada menit ke-40 melalui kerja sama antara Marc Klok dan Uilliam Barros.

Umpan Klok berhasil diselesaikan Barros menjadi gol yang mengubah skor menjadi 1-0 untuk tim tuan rumah. Kedudukan tersebut bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Persib terus menekan. Peluang hampir menggandakan keunggulan datang pada menit ke-53 lewat kemelut di kotak penalti, tetapi upaya Barros masih dapat dihalau pemain bertahan Semen Padang.