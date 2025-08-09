Lawan Juara Bertahan Persib, Pelatih Semen Padang: Kami Bekerja Keras dan Berlatih Setiap Hari
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Semen Padang akan melakoni laga perdananya di Super League 2025/26 dengan bertandang ke markas Persib Bandung.
Laga ini akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025) kick- off pukul 15.30 WIB.
Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengatakan, laga perdana selalu penting untuk mereka. Ini akan menjadi penentu laga-laga berikutnya.
Lawannya yang merupakan peraih gelar juara beruntun itu pun tak membuat nyali mereka keok. Semen Padang termotivasi untuk bisa mengalahkan setiap lawannya, termasuk Persib.
"Besok (hari ini) adalah pertandingan kami melawan sang juara (Persib)! Mereka membuat beberapa perubahan dalam tim, kami juga membuat beberapa perubahan," kata Almeida.
Menurutnya, Persib diuntungkan sebab mereka adalah finalis turnamen pramusim Piala Presiden. Sementara Semen Padang hanya melakoni dua kali laga persahabatan sebagai persiapan.
"Kami tidak akan terlalu mengenal satu sama lain. Saya pikir dalam situasi ini mereka (Persib) mungkin mereka lebih siap daripada kami, tetapi kami bekerja keras dan berlatih setiap hari," ujarnya.
Juru taktik asal Portugis itu mengungkapkan, pertandingan awal cukup menyulitkan bagi tim yang bertanding. Pasalnya, mereka akan bertemu dengan tim lama dengan kekuatan yang baru.
Begini komentar Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengenai laga perdana Super League melawan Persib.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News