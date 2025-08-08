Kapten Persib Optimistis Raih Poin Penuh Lawan Semen Padang di Laga Perdana Super League

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Marc Klok mengaku antusias dengan pertandingan perdana BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025).

Klok mengatakan, timnya dalam persiapan yang matang, dan sudah berlatih dalam beberapa pekan terakhir.

Bermodalkan kemenangan di laga pramusim saat melawan Western Sydney Wanderers, Persib siap menatap musim ini dengan penuh harapan.

“Gim pertama di musim baru, sangat excited pasti buat semua orang, buat tim kita juga. Kita telah jalani pramusim sangat baik, dengan semua pemain baru, saya pikir chemistry sudah ada sekarang,” kata Klok dalam konferensi pers pralaga, Jumat (8/8).

Sosok kapten tim itu mengatakan, chemistry antarpemain sudah terjalin, termasuk dengan pemain-pemain baru.

Sebagaimana diketahui, musim ini Persib merombak skuad juara yang sudah dibangun. Total ada 12 pemain baru yang didatangkan manajemen.

Para pemain sudah menjalin kebersamaan dalam momen training camp (TC) di Thailand, Juli lalu. Melihat chemistry yang dibangun, Klok optimistis timnya bisa meraih kemenangan di laga perdana besok sore.

“Saya yakin besok kami harus menang di kandang dan ini adalah target,” imbuhnya. (mcr27/jpnn)