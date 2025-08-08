Bojan Hodak Ungkap Masalah Persib Menjelang Laga Melawan Semen Padang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Semen Padang dalam pertandingan perdana Super League 2025/26. Laga tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (9/8/2025) kick off pukul 15.30 WIB.

Tuan rumah Persib percaya diri bisa mengalahkan Kabau Sirah—julukan Semen Padang—sebab mereka punya catatan positif di pramusim.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, Semen Padang adalah tim yang berbeda di musim ini. Tim asuhan Eduardo Almeida menunjukkan perubahan yang signifikan di masa persiapan kemarin.

“Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Semen Padang adalah tim yang lebih baik dari musim lalu, mereka menunjukkan itu di masa pramusim,” kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Jumat (8/8).

Pada enam pertemuan terakhir, hasil imbang kerap mewarnai duel antar kedua tim. Sebanyak lima kali pertandingan berakhir imbang.

Musim lalu, Semen Padang sukses menahan Persib di Stadion Si Jalak Harupat, 1 November 2024, dengan skor 1 – 1. Gol Ciro Alves dibalas Gala Pagamo.

Namun, Persib bisa mempermalukan Semen Padang 4 – 1 di Stadion Agus Salim di putaran kedua, tepatnya pada 10 Maret 2025.

Menurut Hodak, chemistry antar pemain baru sudah terjalin dalam momen training camp (TC) Thailand, Juli lalu.