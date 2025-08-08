Menjelang Laga Perdana Super League, Persib Matangkan Kekompakan Tim

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan memulai perjuangan mereka di Super League 2025/26 dengan menghadapi Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025).

Menjelang laga perdana, Pelatih Persib Bojan Hodak lebih fokus mengasah chemistry tim, terutama untuk para rekrutan anyar di musim ini.

Diketahui, musim ini Persib banyak mendatangkan pemain baru. Dari lini belakang ada tiga pemain asing baru yakni Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Frans Putros.

"Kami masih harus memperbaiki tim ini. Sekarang kami fokus di penyerangan, kami juga sedikit melatih di pertahanan karena pada dasarnya kami memiliki tiga bek baru. Jadi mereka harus lebih saling mengerti," kata Hodak di Bandung, Jumat (8/8).

Adapun untuk lini tengah, Hodak juga menyoroti pentingnya adaptasi antar pemain, terutama karena dua dari tiga gelandang utama adalah pendatang baru yakni Lucho Guaycochea dan Wiliam Marcilio.

"Untuk posisi gelandang juga ada dua gelandang baru dari tiga yang dimainkan jadi mereka juga perlu untuk saling memahami satu sama lain. Tapi saya yakin dengan seiring berjalannya pertandingan itu akan menjadi lebih baik," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Persib juga tengah dibayangi beberapa pemain yang masih menjalani pemulihan usai laga uji coba sebelumnya seperti Ramon Tanque dan Saddil Ramdani.

Hodak berharap mereka bisa kembali dalam waktu dekat dan segera memperkuat tim.