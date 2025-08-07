Ulah Kampungan Oknum Bobotoh Persib Membuat FIFA Tak Restui Suporter Indonesia Away

JPNN.com

Kamis, 07 Agustus 2025 – 11:15 WIB
Suporter Bobotoh menyalakan flare dan petasan hingga perusakan stadion di laga pamungkas Persib vs Persis Solo, Juni lalu. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Suporter klub sepak bola di Indonesia masih dilarang untuk melakukan away atau hadir dalam pertandingan tandang di kompetisi Super League musim 2025/25.

Salah satu indikatornya akibat insiden di laga terakhir Persib vs Persis Solo, yang mana suporter Bobotoh melakukan perusakan stadion. 

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan, Persib menghormati keputusan regulator liga terkait belum diizinkannya kehadiran suporter tandang di Super League musim ini 

"Meski mengecewakan bagi Bobotoh, kami melihat ini sebagai bagian dari proses menuju sistem pertandingan yang lebih aman dan tertib," kata Adhitia dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025). 

Sementara terkait perilaku buruk Bobotoh yang memicu insiden perusakan stadion di akhir musim kemarin, pihaknya mengaku sudah mengevaluasi internal. 

Komunitas suporter Persib juga sudah mengambil langkah preventif. 

"Persib tidak membenarkan pelanggaran aturan apa pun. Namun kami percaya pendekatan edukatif dan kolaboratif adalah kunci perbaikan jangka panjang," jelasnya.

Menurutnya, Persib terus berkomunikasi dengan I.League dan pemangku kepentingan lainnya agar ke depan suporter bisa kembali hadir di laga tandang dengan sistem yang lebih baik. 

FIFA masih melarang suporter Indonesia untuk tandang di kompetisi ILegue. Persib meresponsnya begini.
