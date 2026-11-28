jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Seorang investor melaporkan dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana investasi pembangunan lapangan olahraga padel di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ke Polres Tangerang Selatan.

Laporan tersebut dilayangkan setelah proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi dan dana investasi yang diminta kembali belum diterima.

Investor berinisial SDQ mengaku mengalami kerugian ratusan juta rupiah setelah menyetorkan dana kepada PT GOR, perusahaan yang disebut berkantor di Serpong dan Surabaya.

Penyerahan dana investasi tersebut dilakukan sejak Oktober 2025 untuk pembangunan dan pengelolaan fasilitas olahraga padel.

SDQ mengatakan, perusahaan sebelumnya menawarkan kerja sama investasi pembangunan lapangan padel dengan skema pengembalian modal yang bersumber dari pendapatan penyewaan fasilitas olahraga tersebut.

Namun, saat melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek di Sentul pada Januari 2026, ia mendapati belum ada pembangunan lapangan padel, padahal fasilitas tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai beroperasi pada Februari 2026.

“Setelah disurvei tidak ada, saya coba konfirmasi telepon ke manajemennya. Mereka baru mengasih tahu kalau tanahnya itu bersengketa,” kata SDQ.

Menurut SDQ, pihak perusahaan kemudian menawarkan pengalihan lokasi investasi ke Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten.