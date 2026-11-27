Tragedi Tambang Emas Ilegal Bogor: 2 Tersangka Ditangkap, Pemodal Diburu
jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepolisian menetapkan dua tersangka dalam kasus tewasnya 27 penambang emas tanpa izin (PETI) atau gurandil di kawasan Gunung Butak, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ade Mulyana mengatakan penyidik juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pemodal lain dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
Dua tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial UL dan DE. UL diduga berperan sebagai pemilik lubang tambang emas ilegal sekaligus fasilitas pemurnian material tanah menjadi emas.
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"Sementara itu, DE diduga bertugas sebagai komandan lubang yang mengatur pembagian waktu kerja dan aktivitas para penambang," kata Ade, Jumat (27/11) di Polres Bogor.
Ade mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 12 saksi dan seorang ahli pertambangan.
Dalam penyidikan, polisi turut menyita 81 unit gelundung serta 527 karung material yang diduga mengandung emas.
Polisi telusuri kemungkinan pemodal lain
Besarnya modal yang diduga dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang ilegal tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan.
Polisi menetapkan dua tersangka kasus tambang emas ilegal di Gunung Butak, Bogor, yang menewaskan 27 penambang. Pemodal dan aliran uang masih diselidiki.
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