jabar.jpnn.com, BOGOR - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap dugaan aktivitas pengolahan emas ilegal yang berasal dari penambangan tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Desa Cibeber, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan seorang pria bernama Nandar alias Mitun sebagai tersangka.

Selain mengamankan tersangka, penyidik menyita sejumlah peralatan pengolahan emas, bahan kimia yang diduga digunakan dalam proses pemurnian, material tambang, emas, perak, serta uang tunai senilai Rp321.051.000.

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Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Bismo Teguh Prakoso, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas pengolahan emas ilegal di wilayah Cibeber.

Menindaklanjuti informasi itu, tim gabungan Subdit V Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penyelidikan selama tiga hari dengan mengamati, memetakan, serta mendokumentasikan lokasi yang diduga menjadi tempat pengolahan emas.

“Penyelidikan dilaksanakan selama tiga hari dengan melakukan pengamatan, pemetaan, serta pengambilan foto dan video terhadap lokasi yang diduga sebagai tempat pengolahan emas di wilayah Cibeber,” kata Bismo dalam keterangannya, Jumat (27/11/2026).

Setelah memperoleh informasi dan bukti awal, petugas kemudian melakukan penggerebekan di lokasi pengolahan yang diketahui dioperasikan oleh Cahaya Gemilang Farm. Usaha tersebut disebut milik tersangka Nandar alias Mitun.

Sita peralatan pengolahan dan bahan kimia