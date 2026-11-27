jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung mengamankan 78 orang yang kedapatan membawa barang terlarang, seperti minuman keras, obat keras, dan senjata tajam ke dalam Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat pertandingan Persib Bandung.

Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir mengatakan, saat mengamankan tiga pertandingan kandang Persib, melawan Shan United, Bali United, dan FC Seoul, pihaknya menggeledah barang bawaan penonton sesuai prosedur.

Dalam penggeledahan, polisi banyak menemukan penonton yang membawa barang-barang yang dilarang.

"Kami sudah menemukan miras lebih kurang 500 botol yang dikemas dalam bentuk macam-macam botol. Misalnya, ada yang Teh Pucuk botolnya, tapi isinya itu miras, ada yang tumbler isinya juga miras," kata Imran saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Jumat (27/11/2026).

Selain miras, polisi juga menemukan Bobotoh yang membawa senjata tajam hingga obat keras tertentu ke area stadion. Ada juga flare atau suar yang disembunyikan penonton, dengan maksud dinyalakan saat pertandingan.

"Kami juga temukan ada bom asap, kami temukan flare, kami temukan juga obat Tramadol. Selain itu ada sajam (senjata tajam) jenis golok dan juga pisau lipat, yang ditemukan pada penonton yang akan masuk ke GBLA," tuturnya.

Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan 78 orang dan diserahkan ke Polsek jajaran untuk dilakukan pemeriksaan.

Menurutnya, barang-barang seperti miras, senjata tajam, flare, hingga obat keras, masuk dalam daftar terlarang yang dibawa penonton ke stadion.