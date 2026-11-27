jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Berbagai cara dilakukan komplotan penyeleweng BBM bersubsidi untuk meraup keuntungan.

Di Kota Bandung, tiga pria nekat mengakali sistem pembelian Pertalite dengan menggunakan 42 barcode berbeda, pelat nomor palsu, hingga tangki mobil berkapasitas jumbo.

Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap tiga orang tersangka berinisial KMP (33 tahun), U (43), dan DAM (26) karena terlibat dalam sindikat penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.

Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir mengatakan, ketiga pelaku yang berperan sebagai sopir (driver) ini ditangkap sekitar dua hingga tiga minggu lalu atau pada awal November 2026 setelah polisi menindaklanjuti laporan dan kecurigaan masyarakat.

Dalam aksinya, komplotan ini membuat puluhan kode barcode subsidi serta memodifikasi tangki kendaraan roda empat agar mampu menampung BBM dalam jumlah besar.

"Jadi, awal bulan kemarin penyidik dari Polrestabes Bandung sudah melakukan penangkapan terhadap tiga orang yang diduga melakukan penyalahgunaan barcode yang seharusnya bukan peruntukan bagi mereka. Mereka menggunakan kendaraan jenis mobil roda empat untuk mengisi BBM menggunakan barcode yang bukan peruntukan mobilnya," kata Imran di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Jumat (27/11/2026).

Imran menjelaskan, komplotan ini beraksi secara berpindah-pindah di sekitar lima SPBU yang tersebar di wilayah Antapani, Arcamanik, dan Cicaheum.

Adapun untuk mengelabui sistem pengisian BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan pelat nomor polisi palsu yang dipasang berlapis dua kali secara bergantian, lalu memainkan 42 kartu barcode yang berbeda.