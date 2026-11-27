jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua pucuk senjata api (senpi) menjadi salah satu barang bukti yang diamankan polisi saat membongkar jaringan pelaku kejahatan jalanan di Kota Bandung.

Dalam pengungkapan yang berlangsung selama 10 hari, Satreskrim Polrestabes Bandung bersama polsek jajaran menangkap 10 tersangka dari tujuh kasus pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Pengungkapan ini dilakukan sepanjang periode 16 hingga 25 November 2026.

Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam, hingga dua pucuk senjata api (senpi).

Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir mengatakan, pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmennya dalam menekan angka kejahatan jalanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah hukumnya.

"Selama kurun waktu 10 hari, mulai tanggal 16 sampai 25 November 2026, jajaran Polrestabes Bandung bersama polsek jajaran berhasil mengungkap 7 kasus C3 dengan total 10 orang tersangka yang diamankan," kata Imran dalam press release di Mapolrestabes Bandung, Jumat (27/11/2026).

Imran merinci, dari 7 kasus yang diungkap, terdiri atas 3 kasus curat dengan 5 tersangka, 2 kasus curas dengan 2 tersangka, serta 2 kasus curanmor roda dua dengan 3 tersangka.

Para pelaku beraksi di sejumlah titik di Kota Bandung, di antaranya kawasan Jalan Soekarno Hatta (Bojongloa Kidul), Jalan Surapati (Cibeunying Kaler), Jalan Pluto Raya (Buah Batu), kawasan proyek di Jalan Sukaraja (Cicendo), Jalan Cibarengkok (Sukajadi), serta Jalan Tubagus Ismail dan Jalan Cikutra Barat.