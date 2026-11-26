jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komplotan penguras BBM bersubsidi di Jawa Barat akhirnya terbongkar.

Tak tanggung-tanggung, polisi menangkap 51 tersangka yang diduga terlibat dalam 32 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.

Para pelaku menggunakan berbagai modus licik, mulai dari memodifikasi tangki kendaraan hingga mengakali barcode MyPertamina. Akibat praktik ilegal tersebut, negara ditaksir merugi hingga Rp64,32 miliar.

Dari total 32 laporan polisi, Ditreskrimsus Polda Jabar menangani 6 kasus, Polres Garut 3 kasus, Polrestabes Bandung dan Polres Cianjur masing- masing 2 kasus, serta 19 polres lainnya masing- masing 1 kasus.

Total barang bukti BBM yang diamankan mencapai 47.364 liter Solar subsidi dan 9.172 liter Pertalite, beserta 33 unit kendaraan roda empat dan roda enam.

Kapolda Jabar Irjen Pol Hengki menyatakan praktik penimbunan ini sangat merugikan masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi pemerintah. Estimasi kerugian negara akibat ulah komplotan ini ditaksir mencapai Rp 64,32 miliar.

"Motif para pelaku adalah membeli BBM bersubsidi untuk ditimbun dan dijual kembali dengan harga nonsubsidi demi keuntungan pribadi. Ini merampas hak masyarakat dan merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah, sehingga pasti kami tindak tanpa pandang bulu," kata Hengki dalam press release di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (26/11/2026).

Dirkrimsus Polda Jabar Kombes Pol Ade Mulyana menjelaskan, para pelaku menggunakan beragam cara licik untuk mengelabui petugas SPBU.