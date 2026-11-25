jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dugaan korupsi di Kabupaten Indramayu senilai Rp139 miliar menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (25/11/2026).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Anak Bangsa dan Masyarakat Indramayu Jawa Barat meminta Kejati Jabar mengembangkan penanganan perkara korupsi BPR Karya Remaja Indramayu yang kini telah memasuki persidangan.

Mereka menilai pengusutan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada para terdakwa yang sudah diproses hukum.

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Penyidik diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Tak hanya itu, demonstran juga membawa sejumlah persoalan lain, mulai dari dugaan jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN), ijon proyek APBD, hingga pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekitar Rp56 miliar.

Dalam tuntutannya, massa turut meminta pendalaman terhadap peran Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam berbagai persoalan yang mereka suarakan.

Sekretaris Jenderal Aktivis Anak Bangsa Dena Hadiat mengatakan, ada empat persoalan yang mendesak mendapat perhatian aparat penegak hukum di Indramayu.

Adapun untuk kasus BPR Karya Remaja, dia meminta penyidik tidak hanya fokus terhadap pihak-pihak yang sudah menjadi terdakwa.