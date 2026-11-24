jabar.jpnn.com, BOGOR - Manajer Business Development PT Sayaga Wisata Bogor (Perseroda), berinisial NE, dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi perkara tersebut, manajemen perusahaan milik daerah Kabupaten Bogor itu menonaktifkan NE dari jabatannya.

Direktur Utama PT Sayaga Wisata Bogor (Perseroda), Sambas Setia Permana, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

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Menurut Sambas, perkara yang menjerat NE merupakan persoalan pribadi yang berada di luar kewenangan dan tanggung jawab perusahaan.

"Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum," kata Sambas saat dikonfirmasi, Selasa (24/11/2026).

Ia menegaskan, perusahaan telah mengambil langkah administratif dengan menonaktifkan NE untuk menjaga tata kelola perusahaan serta memastikan kegiatan operasional tetap berjalan.

" Saat ini kami sudah menonaktifkan beliau serta memastikan langkah administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memastikan operasional perusahaan berjalan sebagaimana mestinya," tegas Sambas.

NE menjabat Manajer Business Development