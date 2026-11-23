jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Peredaran narkoba di Jawa Barat masih menjadi ancaman serius.

Sepanjang 2026, Polda Jabar berhasil membongkar 3.614 kasus narkotika dengan menangkap 4.349 tersangka.

Tak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 41,72 kilogram sabu, 127,10 kilogram ganja, hingga lebih dari 5,7 juta butir obat keras terbatas.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jabar bersama seluruh Polres jajaran di wilayah hukum Jawa Barat.

"Sepanjang Januari hingga 22 November 2026, jajaran Polda Jabar telah mengungkap sebanyak 3.614 kasus tindak pidana narkoba dengan mengamankan total 4.349 tersangka," kata Hendra dalam keterangannya, Senin (23/11/2026).

Dari ribuan tersangka yang ditangkap sepanjang tahun tersebut, saat ini tercatat masih ada 714 orang yang menjalani penahanan. Rinciannya, 37 tersangka ditahan di tingkat Direktorat dan 677 tersangka lainnya ditahan di jajaran Polres.

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"Dari 714 tahanan yang saat ini diproses, terdiri dari 700 laki-laki dan 14 perempuan, yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia," ucapnya.

Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti narkotika serta obat-obatan terlarang dalam jumlah besar.