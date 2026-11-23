Mahasiswi Maranatha Jadi Korban Begal, Polisi Buru 2 Pelaku
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi begal meresahkan kembali terjadi di Kota Bandung.
Seorang mahasiswi Universitas Maranatha diduga menjadi korban perampasan handphone saat melintas di kawasan Jalan Cibogo, pada Jumat (20/11/2026) malam.
Insiden tersebut terjadi di tengah sepinya aktivitas malam di kawasan tersebut.
Pihak kepolisian langsung turun tangan dengan merespons laporan aksi begal yang meresahkan tersebut.
Polisi kini tengah memburu pelaku yang menyasar korban di kawasan Sukajadi itu.
"Kejadian ini dalam penyelidikan kepolisian," kata Kapolsek Sukajadi Kompol Firdaus Iskandarsyah saat dikonfirmasi, Senin (23/11).
Adapun rekaman video perampasan ponsel itu viral di media sosial.
Dalam rekaman terlihat seorang wanita yang tengah berjalan sendirian di Jalan Cibogo.
Mahasiswi Universitas Maranatha menjadi korban begal HP di Jalan Cibogo, Bandung. Polisi turun tangan dan memburu dua pelaku yang terekam kamera.
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