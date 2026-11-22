jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat menduga narkotika jenis sabu yang masuk ke Lapas Sukabumi diselundupkan melalui layanan kunjungan warga binaan.

Modus yang disinyalir digunakan yakni menyembunyikan sabu di dalam makanan yang dibawa pengunjung.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jabar Ika Yusanti mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian terkait temuan narapidana yang positif mengonsumsi sabu di lapas tersebut.

Namun, berdasarkan penelusuran sementara, pihaknya menduga sabu masuk melalui barang bawaan pengunjung saat besukan.

"Untuk dari Lapas Sukabumi, kami belum dapat laporan resmi dari Polresnya, tapi sementara waktu kami mensinyalir itu masuknya lewat besukan. Ada yang dicampur di dalam nasi, ada juga yang diselundupkan lewat besukan," kata Ika, Minggu (22/11/2026).

Selain berkoordinasi dengan polisi, Kanwil Ditjenpas Jabar juga menggelar pemeriksaan internal untuk mendalami kemungkinan adanya kelalaian maupun keterlibatan pegawai dalam lolosnya sabu ke dalam blok hunian.

Ika menyebut sejauh ini sudah ada lima petugas Lapas Sukabumi yang dimintai keterangan. Salah satu di antaranya merupakan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Saat ini yang kami periksa ada lima orang, tapi belum selesai pemeriksaannya," kata Ika.