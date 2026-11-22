jabar.jpnn.com, BANDUNG - Seorang wanita asal Cianjur berinisial NS ditangkap Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Jawa Barat lantaran diduga melakukan perdagangan manusia.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan menjelaskan penangkapan ini berawal dari laporan polisi pada 18 November 2026.

Polisi kemudian bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap kasus tersebut.

Korban diketahui berinisial S, warga Kabupaten Bandung. NS memanfaatkan kondisi korban yang tengah terhimpit ekonomi.

Tersangka kemudian menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di negara Irak. Agar korban tergiur, NS mengiming-iminginya dengan gaji besar.

"Yang bersangkutan ini akan diberangkatkan sebagai ART di Irak. Irak sendiri saat ini kondisinya masih dalam konflik. Nah, di sini diiming-imingi gaji besar ya. Di mana wilayah Timur Tengah merupakan negara yang melakukan moratorium," kata Hendra dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Setelah itu, NS memproses berbagai persyaratan agar S dapat berangkat ke luar negeri. Proses tersebut diantaranya medical check up, pembuatan visa hingga paspor.

"Nah di sini harapannya (tersangka) bahwa yang bersangkutan ini juga mendapatkan imbalan dari agen-agen yang di luar negeri itu untuk merekrut ini. Imbalannya cukup besar, ya," ujarnya.