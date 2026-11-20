jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Jawa Barat, menggagalkan keberangkatan 22 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap dua orang yang diduga menjadi koordinator perekrutan.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, 22 calon korban tersebut seluruhnya laki-laki berusia sekitar 30 tahun ke atas. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

“Korban berjumlah 22 orang, semuanya laki-laki dengan rentang usia sekitar 30 tahun ke atas, berasal dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” kata Arfan dalam konferensi pers di Markas Polres Bogor, Cibinong, Jumat (20/11).

Dua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial FIK (37), warga Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan STH (38), warga Kota Medan, Sumatera Utara.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polres Bogor pada 19 Oktober 2026.

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Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan 22 calon korban yang dikumpulkan di sejumlah penginapan dan vila di wilayah Kabupaten Bogor, termasuk Kecamatan Tamansari.

Dijanjikan pekerjaan dan gaji tinggi