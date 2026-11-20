jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah sebuah posko di kawasan rumah makan Ema Anis, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diduga berkaitan dengan permufakatan dalam perkara dugaan tindak pidana makar.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan spanduk yang diduga berkaitan dengan rangkaian perbuatan dalam perkara tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, lokasi itu menjadi salah satu tempat yang didalami penyidik untuk mengungkap dugaan permufakatan dalam perkara makar.

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"Di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan permufakatan pada permulaan perbuatan," kata Susatyo seusai memimpin penggeledahan di Cibinong, Jumat (20/11).

Ia menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana makar yang dilakukan sejak Kamis (19/11) malam.

Secara keseluruhan, penyidik menggeledah lima lokasi, yakni empat tempat di wilayah Bogor dan satu lokasi di kawasan Curug, Tangerang, Banten.

"Penggeledahan ini menjadi rangkaian tindakan penyidikan terkait dengan tindak pidana makar yang kemarin telah kami laksanakan gelar perkara secara internal," ujarnya.

Temukan dokumen dan spanduk