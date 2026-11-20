jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah posko di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diduga berkaitan dengan mantan Kapolres Bogor berinisial IM.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana makar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, mengatakan penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan di lima lokasi yang berlangsung sejak Kamis (19/11/2026) malam.

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“Sejak Kamis malam kemarin, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan lima lokasi. Di antaranya empat di kawasan Bogor dan satu di kawasan Curug, Tangerang,” kata Susatyo di Cibinong, Jumat (20/11/2026).

Salah satu lokasi yang digeledah berada di area rumah makan Ema Anis, Cibinong. Tempat tersebut diduga menjadi posko yang berkaitan dengan aktivitas dalam perkara dugaan makar.

Susatyo menjelaskan, penyidik menemukan sejumlah lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas terkait perkara tersebut, termasuk posko di kawasan Cibinong.

“Di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan permufakatan pada perbuatan permulaan,” ujarnya.

Penyidik Temukan Dokumen dan Spanduk