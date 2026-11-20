jabar.jpnn.com, BOGOR - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan Curug, Tangerang, terkait penyidikan dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan dua anggota Polri, yakni Brigjen TK dan Kombes IM.

Penggeledahan dilakukan sejak Kamis (19/11/2026) malam dan masih berlangsung hingga Jumat (20/11/2026).

Penyidik melakukan pemeriksaan di sejumlah rumah yang diduga berkaitan dengan kedua anggota Polri tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, membenarkan adanya penggeledahan di lima lokasi tersebut.

“Sejak Kamis (19/11) malam, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait Brigjen TK dan Kombes IM,” kata Susatyo seperti dilansir dari ANTARA di Jakarta, Jumat (20/11).

Salah Satu Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko

Susatyo mengungkapkan, salah satu rumah yang digeledah di wilayah Bogor diduga menjadi posko bagi Kombes IM.

Namun, penyidik belum menyampaikan secara terperinci barang bukti maupun hasil pemeriksaan dari kelima lokasi tersebut.