jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan RT 05 RW 09, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Selasa (17/11/2026) siang.

Dalam peristiwa tersebut, korban mengalami luka setelah salah satu orang yang diduga sebagai pelaku menembakkan benda yang diduga airsoft gun ke arah pinggangnya.

Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Safi'i mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.37 WIB.

Berdasarkan keterangan awal, terdapat dua orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

"Berawal pada saat korban bersama dengan saksi pulang ke rumah setelah membeli makan siang, ketika sampai rumah melihat pelaku berada di teras rumah dekat motor korban. Sedangkan satu orang pelaku sedang menunggu di atas sepeda motor," kata Abdullah.

Menurutnya, korban kemudian menanyakan maksud dan tujuan orang tersebut berada di rumahnya.

Salah satu orang yang diduga sebagai pelaku menjawab bahwa dirinya hendak melakukan survei sepeda motor atas nama Deni.

Namun, korban tidak mempercayai penjelasan tersebut sehingga terjadi cekcok mulut.