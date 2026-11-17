jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Dugaan intimidasi terhadap seorang ibu rumah tangga bernama Rosidah di kawasan wisata alam Puncak Pancaniti, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, berujung pada pengaduan ke Polres Bogor pada 14 November 2026.

Rosidah mengaku mendapat pemaksaan untuk menghentikan pekerjaan pembangunan fasilitas penunjang wisata di kawasan tersebut.

Ia juga menyebut mengalami kerugian material sekitar Rp10 juta serta tekanan psikologis akibat peristiwa yang dilaporkannya.

Wakil Ketua Koperasi Bogoh Bumi Sunda (BBS), Moh. Gunawan Abdilla, meminta Polres Bogor memberikan perhatian serius terhadap pengaduan tersebut.

Ia berharap proses penanganannya berjalan profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.

Gunawan juga meminta Kapolda Jawa Barat dan Kapolri memberikan perhatian serta melakukan supervisi apabila diperlukan.

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Persoalan ini bermula dari kegiatan pengembangan kawasan wisata Puncak Pancaniti yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Kehutanan Perhutani (PKS KKP), yang ditandatangani pada 2 Oktober 2026.

Perjanjian tersebut melibatkan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Raharja, dan Koperasi BBS.