jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nasib dua saksi dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE dengan tersangka Bambang Soeharto (BS) menjadi perhatian.

Setelah memberikan keterangan di Polrestabes Bandung, Tatang Surjana dan Wasti justru dilaporkan balik ke Polda Jawa Barat.

Kondisi tersebut membuat keduanya melalui tim kuasa hukum Simalango Law Firm mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Selasa (17/11/2026).

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Tim kuasa hukum yang dipimpin Duarjon Simalango mendatangi kantor LPSK di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur.

Mereka menyerahkan permohonan perlindungan sekaligus menjelaskan perkembangan perkara yang kini turut menyeret kedua saksi tersebut.

Duarjon mengatakan, Tatang dan Wasti sebelumnya telah memberikan keterangan kepada penyidik Polrestabes Bandung dengan iktikad baik.

Namun, setelah itu keduanya justru menghadapi laporan hukum dari Bambang Soeharto.

“Kedatangan kita ke LPSK hari ini untuk mengajukan permohonan terhadap klien kita, Pak Tatang dan Ibu Wasti. Mereka sebelumnya adalah saksi yang telah memberikan keterangannya dengan iktikad baik di Polrestabes Bandung,” ucap Duarjon dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (17/11/2026).