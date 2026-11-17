jabar.jpnn.com, BOGOR - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, Juhana, memasuki perkembangan baru.

Kuasa hukum PT RMK menyebut lima dari 13 yayasan penerima bantuan ambulans melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR) terindikasi sebagai yayasan fiktif.

Kuasa hukum PT RMK, Alice Yuniati Elia, mengatakan indikasi tersebut merujuk pada surat Polda Jawa Barat Nomor B/1716/XI/RES.1.11/2026/Ditreskrimum.

Menurut Alice, melalui surat tersebut, penyidik Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa lima yayasan penerima CSR ambulans terindikasi fiktif.

Kelima yayasan yang dimaksud, yakni Yayasan Talenta Indonesia, Yayasan Kreatif Sindang Sejahtra, Yayasan Ikra Pintar Indonesia, Yayasan Lazisma Berkat Nusantara, dan Yayasan Satu Komando Peduli Sahabat.

Alice menjelaskan, dugaan tersebut muncul setelah petugas mendatangi alamat yang tercantum sebagai lokasi yayasan.

Namun, menurut dia, petugas tidak menemukan keberadaan yayasan di alamat-alamat tersebut.

"Kelima alamat yayasan penerima CSR itu diduga fiktif, karena saat petugas mendatangi lokasi tidak ada yayasan di alamat tersebut," kata Alice saat dikonfirmasi JPNN.com, Selasa (17/11/2026).