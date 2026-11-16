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Sadis Taufik Hidayat Menyekap dan Menganiaya YTR, Kuasa Hukum: Batuk Saja Disiksa

Senin, 16 November 2026 – 19:30 WIB
Sadis Taufik Hidayat Menyekap dan Menganiaya YTR, Kuasa Hukum: Batuk Saja Disiksa - JPNN.com Jabar
YTR, korban penganiayaan sadis, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa Taufik Hidayat di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Senin (16/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Korban penganiayaan sadis dan penyekapan YTR memberikan kesaksiannya dalam sidang dengan terdakwa Taufik Hidayat.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, terungkap fakta soal penyebab YTR tak bisa melarikan diri saat disekap Taufik selama kurun waktu dua tahun.

Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso, mengatakan YTR mulai mengalami aksi penganiayaan sejak tahun 2024. Menurutnya, kliennya tak berupaya untuk kabur karena merasa ketakutan.

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"Klien kami tidak berusaha melarikan diri memang ada ketakutan, trauma yang luar biasa," kata Jutek seusai sidang di PN Bale Bandung, Senin (16/11/2026).

Selain merasa ketakutan, sambung Jutek, YTR tak berupaya kabur karena akses untuk keluar indekos ditutup. Pintu indekos dikunci dan jendela pun dipaku oleh Taufik.

"Bahwa setiap kali keluar itu pintu kosnya itu dikunci dan kuncinya hanya dipegang oleh terdakwa. Kemudian jendelanya pun dipaku. Gitu kan. Dan ini, ini fakta yang terungkap di hari ini bahwa tidak ada upaya atau bukan tidak ada upaya melarikan diri," ucap dia.

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Atas keterangan yang disampaikan oleh YTR, Jutek menilai unsur tindak pidana penyekapan yang dilakukan terhadap korban sudah terpenuhi. Dia berharap Majelis Hakim di PN Bale Bandung dapat memutus perkara itu secara adil.

"Bahkan ketika batuk-batuk saja katanya itu langsung menimbulkan penyiksaan yang luar biasa kepada korban. Dan enggak mungkin itu kesempatan untuk lari," jelasnya.

YTR menyampaikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim soal perbuataan penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan terdakwa Taufik Hidayat. Hukumannya pasti berat!
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TAGS   penyekapan pn bale bandung penganiayaan sadis taufik hidayat YTR sidang taufik hidayat penyekapan ytr kesaksian ytr

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