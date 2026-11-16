JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Tak Bantah Kesaksian Korban, Taufik Hidayat Akui Seluruh Keterangan YTR di Persidangan

Tak Bantah Kesaksian Korban, Taufik Hidayat Akui Seluruh Keterangan YTR di Persidangan

Senin, 16 November 2026 – 17:00 WIB
Tak Bantah Kesaksian Korban, Taufik Hidayat Akui Seluruh Keterangan YTR di Persidangan - JPNN.com Jabar
YTR saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus penganiayaan sadis dan penyekapan dengan terdakwa Taufik Hidayat di PN Bale Bandung, Senin (16/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Korban penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat, YTR dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Kehadiran YTR sebagai saksi ini untuk memberi keterangan kepada majelis hakim sebagai korban. Diketahui, YTR menjadi korban penganiayaan hingga kekerasan seksual oleh tersangka sejak Mei 2024 hingga Juni 2026.

Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan semua hal yang dialami oleh YTR sudah disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim dan Taufik.

Baca Juga:

Tersangka Taufik Hidayat pun tak membantah seluruh pernyataan YTR.

"Di akhir dari persidangan ditanyakan kepada terdakwa, apakah semua yang disampaikan oleh saksi korban itu ada yang mau dibantah? Yang jelas tidak ada yang dibantah, dan terdakwa artinya mengakui semua apa yang sudah diberikan keterangan di bawah sumpah oleh saksi korban," kata Jutek ditemui seusai sidang pada pada Senin (16/11).

Meski kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih, Jutek menyebut Yuvita bersikeras untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan.

Baca Juga:

"Korban sendiri yang berkeinginan bahwa bersikeras supaya kesaksiannya didengar langsung oleh terdakwa. Artinya supaya tidak ada yang ditutupi, artinya apa yang diceritakan itu adalah menjadi fakta," ucap dia.

Melalui keterangan yang disampaikan oleh Yuvita, Jutek mengharapkan Majelis Hakim di PN Bale Bandung dapat memutus secara adil perkara tersebut. Dia berharap Taufik dapat diputus sesuai pasal yang didakwakan.

Taufik Hidayat tak membantah kesaksian YTR terkait dugaan penganiayaan dan kekerasan seksual yang diungkap dalam persidangan di PN Bale Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penyekapan kekerasan seksual pn bale bandung penganiayaan sadis YTR sidang kasus taufik hidayat sidang taufik hidayat penyekapan ytr

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU