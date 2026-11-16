Tak Bantah Kesaksian Korban, Taufik Hidayat Akui Seluruh Keterangan YTR di Persidangan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Korban penganiayaan sadis yang dilakukan Taufik Hidayat, YTR dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Kehadiran YTR sebagai saksi ini untuk memberi keterangan kepada majelis hakim sebagai korban. Diketahui, YTR menjadi korban penganiayaan hingga kekerasan seksual oleh tersangka sejak Mei 2024 hingga Juni 2026.

Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan semua hal yang dialami oleh YTR sudah disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim dan Taufik.

Tersangka Taufik Hidayat pun tak membantah seluruh pernyataan YTR.

"Di akhir dari persidangan ditanyakan kepada terdakwa, apakah semua yang disampaikan oleh saksi korban itu ada yang mau dibantah? Yang jelas tidak ada yang dibantah, dan terdakwa artinya mengakui semua apa yang sudah diberikan keterangan di bawah sumpah oleh saksi korban," kata Jutek ditemui seusai sidang pada pada Senin (16/11).

Meski kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih, Jutek menyebut Yuvita bersikeras untuk memberikan keterangan secara langsung di persidangan.

"Korban sendiri yang berkeinginan bahwa bersikeras supaya kesaksiannya didengar langsung oleh terdakwa. Artinya supaya tidak ada yang ditutupi, artinya apa yang diceritakan itu adalah menjadi fakta," ucap dia.

Melalui keterangan yang disampaikan oleh Yuvita, Jutek mengharapkan Majelis Hakim di PN Bale Bandung dapat memutus secara adil perkara tersebut. Dia berharap Taufik dapat diputus sesuai pasal yang didakwakan.