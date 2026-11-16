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Pakai Masker dan Kursi Roda, YTR Korban Penyiksaan Sadis Hadir di Sidang Taufik Hidayat

Senin, 16 November 2026 – 14:30 WIB
Pakai Masker dan Kursi Roda, YTR Korban Penyiksaan Sadis Hadir di Sidang Taufik Hidayat - JPNN.com Jabar
YTR, korban penganiayaan sadis, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa Taufik Hidayat di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Senin (16/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - YTR, korban penyekapan dan penganiayaan sadis dengan terdakwa Taufik Hidayat, datang menghadiri panggilan jaksa penuntut umum (JPU). 

Kehadiran YTR di Pengadilan Negeri Bale Bandung, hadir sebagai saksi korban dalam kasus penganiayaan yang menimpa dirinya.

Pantauan JPNN di lokasi, YTR tiba di PN Bale Bandung pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 12.40 WIB.

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Ia didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta tim Hukum Jabar Istimewa. 

YTR yang duduk di kursi roda, tampak mengenakan jaket hoodie berwarna hijau army, dengan kacamata hitam dan area kepala yang tertutup hoodie. 

Ia bersama tim pendamping hukumnya, masuk ke ruang sidang Kusumah Atmadja tepat pukul 13.14 WIB.

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Saat ditanya oleh tim Hukum Jabar Istimewa, YTR mengaku siap memberikan keterangan kepada hakim.

Keterangannya nanti diharapkan bisa memberikan hukuman yang setimpal buat terdakwa Taufik Hidayat.

YTR, korban penyekapan sadis, dihadirkan sebagai saksi dengan terdakwa Taufik Hidayat di PN Bale Bandung.
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TAGS   pn bale bandung penganiayaan sadis taufik hidayat penganiayaan dan penyekapan penganiayaan ytr sidang taufik hidayat korban penganiayaan sadis

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