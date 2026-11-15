Polisi Tangkap Lima Pelaku Penipuan Modus Pijat di Depok, Korban Rugi Rp27 Juta

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan bermodus pijat di kawasan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Komplotan tersebut diduga telah melakukan aksi serupa sebanyak tiga kali di wilayah hukum Polres Metro Depok.

Kelima orang tersebut diamankan polisi di wilayah Beji, Kota Depok, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra Kurniawan, menjelaskan bahwa para pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya. Mereka menyasar korban dengan berpura-pura menjadi terapis pijat.

“Pelaku mencari korban dengan berpura-pura menjadi terapis. Ada juga yang menjadi eksekutor hingga berperan sebagai sopir pengemudi mobil sarana Honda Brio berwarna kuning,” ujar Hendra.

Ia menerangkan, dalam menjalankan aksinya, para pelaku meminta korban melepas perhiasan yang dikenakan dengan alasan agar proses pemijatan dapat berlangsung maksimal.

Namun, permintaan tersebut diduga menjadi bagian dari modus penipuan untuk menguasai perhiasan milik korban.

Berdasarkan hasil interogasi awal, komplotan tersebut diketahui telah beraksi lebih dari satu kali di wilayah Kota Depok.