Dua Saksi Kasus Bambang Soeharto Dipolisikan, Kuasa Hukum Minta Perlindungan LPSK

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua orang saksi dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjerat Bambang Soeharto (BS) sebagai tersangka justru dilaporkan balik ke Polda Jawa Barat.

Keduanya adalah Wasti dan Tatang, saksi dari pihak John Binsar Tua Simalango (JB).

Mereka dilaporkan Bambang Soeharto atas dugaan pengungkapan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1644/IX/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 29 Agustus 2026.

Kuasa hukum Wasti dan Tatang dari Simalango Law Firm, Duarjon Simalango, menilai laporan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, objek yang dipersoalkan diduga berkaitan dengan keterangan kedua kliennya saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara sebelumnya di Polrestabes Bandung.

Duarjon bersama tim kuasa hukum mendatangi Mapolda Jabar untuk mendampingi pemeriksaan kedua kliennya, Jumat (13/11/2026).

Menurut Duarjon, laporan terhadap Wasti dan Tatang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 65 Ayat (2) UU PDP.

“Ini kan jadi aneh. Masa keterangan kesaksian yang diberikan oleh Ibu Wasti dan Pak Tatang selama di Polrestabes, itu yang dilaporkan oleh Pak Bambang Soeharto ke Cyber Polda,” ujar Duarjon saat ditemui di Mapolda Jabar.