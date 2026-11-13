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Polisi Amankan 2 Pelaku Penculikan dan Perampokan Bos Rental di Depok

Jumat, 13 November 2026 – 20:30 WIB
Polisi Amankan 2 Pelaku Penculikan dan Perampokan Bos Rental di Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pelaku tindak kejahatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Depok mengamankan dua orang terduga pelaku penculikan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang bos rental mobil di kawasan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra Kurniawan, mengatakan kasus tersebut bermula ketika seorang saksi berinisial A menyewa mobil milik korban.

Namun, setelah masa penyewaan berakhir, mobil tersebut tidak dikembalikan.

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"Berawal dari saksi A yang menyewa mobil rental dari korban, namun saksi A tidak mengembalikan mobil tersebut," kata Hendra, Jumat (13/11/2026).

Untuk mencari keberadaan mobil, rekan korban berinisial D kemudian berupaya memancing A dengan menawarkan penyewaan mobil Mitsubishi Xpander.

"Akhirnya korban bersama temannya memancing si A dengan mobil yang baru, Xpander, untuk disewa," ujarnya.

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Namun, dalam proses tersebut, sejumlah rekan A mengikuti korban hingga ke kawasan Leuwinanggung, Kota Depok.

Mereka kemudian diduga melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban.

Polisi mengamankan dua terduga pelaku penculikan dan pencurian dengan kekerasan terhadap bos rental mobil di Leuwinanggung, Depok. Mobil korban masih diburu.
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TAGS   kota depok Polres Metro Depok perampokan penculikan Mobil rental dibawa kabur Bos rental dianiaya Perampokan bos rental Depok

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