Polisi Amankan 4 Remaja yang Hendak Tawuran

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi berhasil menggagalkan aksi tawuran remaja di wilayah Cinere, Kota Depok, pada Kamis (12/11) sekira pukul 02.30 WIB.

Katim Jaguar, Ipda Iwan Nugraha mengatakan saat itu tim tengah melakukan patroli di wilayah Cinere dan melihat tiga pemuda berboncengan menggunakan dua unit motor.

"Kami amankan satu motor kemudian kami telusuri atau cari ketemu lagi temennya,” ucapnya.

Kemudian, pihak kepolisian juga berhasil menemukan senjata tajam yang disembunyikan disalah satu rumah.

“Senjata tajam disembunyikan di rumah yang terakhir kami amankan," terangnya.

Ia menerangkan, awalnya mereka berencana akan tawuran melawan kelompok dari Jakarta Selatan.

“Mereka mau tawuran sama orang Jaksel. Lokasi janjian di kolong Tol Cinere Gandul. Namun, sebelum kejadian tawuran berhasil kami gagalkan,” jelasnya.

Salah satu dari empat orang yang diamankan diduga merupakan pihak yang memfasilitasi tawuran.