Polisi Ringkus Reseller Sabu-sabu di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria berinisial AD diamankan polisi karena diduga menjadi perantara sekaligus pengedar narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Sukmajaya, Kota Depok.

Dari tangan tersangka, polisi menyita tiga plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,50 gram.

Kapolsek Cimanggis Kompol Tomb Pea Indra Rexos Sirait mengatakan, AD ditangkap pada Senin (2/11) di Jalan Kemuning, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Menurutnya, penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian.

“Jadi, tersangka ini memesan narkoba jenis sabu melalui media sosial Instagram. Setelah memesan, dia memecah-mecah sabu tersebut menjadi ukuran 0,5 gram untuk diedarkan di sekitar lingkungan Sukmajaya,” ujarnya.

Kapolsek menjelaskan, tersangka diduga memperoleh sabu-sabu melalui sistem tempel.

Dalam sistem tersebut, pemasok meletakkan barang di lokasi tertentu, seperti tiang listrik atau pohon, kemudian mengirimkan informasi titik pengambilan kepada tersangka.

Untuk memperoleh barang tersebut, tersangka disebut membeli sabu-sabu dengan harga lebih dari Rp1 juta per gram.