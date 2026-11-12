Kaca Mobil Dipecahkan, Laptop dan Tablet Pengunjung Pasar Malam di Limo Digondol Maling

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di kawasan Pasar Malam, Jalan Nusa Dua Raya, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Dalam peristiwa tersebut, sejumlah barang berharga milik korban dilaporkan hilang setelah kaca mobilnya dipecahkan pelaku.

Kapolsek Cinere, Kompol Chairul Saleh, mengatakan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu (11/11/2026) malam.

Saat kejadian, korban diketahui sedang mengunjungi area pasar malam dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.

Namun, ketika kembali ke mobilnya, korban mendapati kaca pintu depan sebelah kiri kendaraan sudah dalam kondisi pecah.

"Saat korban kembali menuju mobilnya, ia terkejut mendapati kaca pintu depan sebelah kiri sudah dalam keadaan pecah," ujar Chairul.

Mendapati kondisi kendaraannya tersebut, korban kemudian memeriksa barang-barang berharga yang disimpan di dalam mobil.

Dari hasil pemeriksaan, sejumlah barang milik korban diketahui telah hilang.