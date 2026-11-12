Sewa Mobil Pikap untuk Beraksi, Enam Tersangka Begal di Depok Dibekuk Polisi
jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian Sektor (Polsek) Cimanggis menangkap enam orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal di kawasan Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
Keenam tersangka diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian.
Kapolsek Cimanggis Kompol Tomb Pea Indra Rexos Sirait mengatakan, keenam tersangka masing-masing berinisial WB, MR, IS, RS, F, dan SF.
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Mereka diduga menggunakan mobil pikap untuk mencari sasaran sekaligus mengangkut sepeda motor hasil kejahatan.
Menurut Tomb Pea, para tersangka menjalankan aksinya dengan mencari pengendara yang menjadi sasaran.
Setelah menemukan korban, mereka diduga menghadang dan memepet kendaraan korban hingga korban menepi.
Selanjutnya, para tersangka menghampiri korban dengan membawa senjata tajam.
Senjata tersebut digunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti korban hingga meninggalkan sepeda motornya.
Polsek Cimanggis menangkap enam tersangka begal di Cibubur, Depok, dalam waktu kurang dari 24 jam. Polisi menyita senjata tajam, sepeda motor, dan mobil pikap.
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