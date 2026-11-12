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JPNN.com Jabar Kriminal Seusai Main Biliar, 2 Pria Ini Ditangkap Gegara Curi Sepeda Motor

Seusai Main Biliar, 2 Pria Ini Ditangkap Gegara Curi Sepeda Motor

Kamis, 12 November 2026 – 15:00 WIB
Seusai Main Biliar, 2 Pria Ini Ditangkap Gegara Curi Sepeda Motor - JPNN.com Jabar
Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir dalam press release curanmor di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kamis (12/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua orang pria ditangkap polisi gegara mencuri sepeda motor di kawasan Pasar Ancol, Kecamatan Regol Kota Bandung, seusai bermain biliar.

Kini keduanya terancam hukuman tujuh tahun penjara.

Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir mengatakan kejadian pencurian terjadi pada Rabu (4/11) sekitar pukul 01.50 WIB.

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Saat itu, korban memarkirkan kendaraannya di area parkir dan pergi untuk bekerja.

"Namun pada jam 03.30 WIB saat hendak pulang, sepeda motor miliknya hilang," kata Imran di Mapolrestabes Bandung Jalan Jawa, Kamis (12/11).

Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap kasus tersebut.

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"Setelah menerima laporan tersebut Piket Fungsi Reskrim langsung mendatangi TKP dan mengecek rekaman CCTV," ucapnya.

Setelah pelaku terdeteksi keberadaannya, polisi bergerak untuk melakukan penangkapan.

Polrestabes Bandung mengungkap enam kasus curanmor dalam dua pekan. Delapan tersangka ditangkap, sementara dua lainnya masih buron.
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