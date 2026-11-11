Warga Tamansari Bandung Temukan Jasad Bayi, Kondisinya Mengkhawatirkan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga Kelurahan Tamansari dikejutkan dengan penemuan jasad bayi yang diduga baru lahir.

Jasad bayi itu ditemukan warga yang sedang men ari cacing di Sungai Pulosari yang terletak di RT 9 RW 15, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung pada Rabu (11/11/2026).

Ketua RT 9 Asep Ramli mengatakan, jasad bayi pertama kali diketahui oleh warga yang akan memancing sekira pukul 14.30 WIB.

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Sebelum itu, warga tersebut mencari cacing terlebih dahulu di sekitaran sungai.

Ketika mencari cacing, warga melihat jasad bayi yang berada di sungai. Untuk memastikannya, warga pun meminta seorang remaja untuk mengecek langsung.

"Ternyata setelah ganti baju langsung ke ini ke kali (sungai) dilihat bayi bayi laki-laki. Masih ari-arinya masih ada," kata dia di lokasi.

Dia menyebut posisi bayi yang sudah tak bernyawa itu berada di tengah sungai. Korban disebutnya dalam keadaan tanpa busana dan tertutup oleh sampah.

"Tidak terbungkus, itu aja tertutup sama daun-daun atau sampah gitu tertutup sama sampah. Cuman kepalanya yang kelihatannya," bebernya.