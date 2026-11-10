Polisi Amankan 4 Pelaku Pembacokan Warga di Dayeuhkolot, Mayoritas Masih Anak-anak

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Polisi mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam aksi pembacokan terhadap warga di Jalan Raya Cisirung, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung pada Minggu (8/11/2026) dini hari.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan empat orang yang diamankan mayoritas masih berstatus anak di bawah umur. Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami kasus penyerangan yang sempat viral di media sosial tersebut.

"Alhamdulillah para pelaku sudah kami amankan. Memang, para pelaku ini kebanyakan anak-anak atau masih di bawah umur. Namun, tetap saja kami akan melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut," kata Tri di Mapolresta Bandung, Selasa (10/11/2026).

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Tri mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku melakukan aksi tersebut hanya untuk memperlihatkan keberanian mereka.

"Motifnya mereka hanya ingin memperlihatkan aksi mereja saja. Tentu saja, kami perlu mendorong masyarakat dan mengimbau para orang tua untuk terus menjaga anak-anaknya," ujarnya.

Meski demikian, polisi belum menyimpulkan bahwa aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok atau geng motor. Penyidik masih melakukan pendalaman terkait identitas maupun keterlibatan para pelaku.

"Nanti kalau kami menyebutnya sebagai kelompok motor, mereka justru akan semakin tinggi (merasa bangga). Jadi, biasakan apabila ada hal-hal seperti ini, jangan sampai menyebutkan nama kelompok karena nanti mereka semakin tinggi. Cukup disampaikan bahwa mereka adalah anak-anak yang melakukan aksi tersebut," tuturnya.

Diketahui, aksi penyerangan tersebut terjadi sekitar pukul 01.30 WIB. Peristiwa bermula ketika sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan Raya Cisirung sambil menggeber knalpot dan membawa senjata tajam.