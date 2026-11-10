Viral Aksi Arogan Rombongan Porprov Kota Bogor di Kedai, Dedie Rachim Minta Pemilik Lapor Polisi

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Video aksi arogan bak jagoan viral di media sosial yang terjadi di kedai Belsambel Mancur, Kota Bogor pada Minggu (8/11) malam.

Dari keterangan video yang beredar di media sosial, rombongan tersebut terdiri dari 15 hingga 20 orang berseragam Porprov Kota Bogor.

Menurut keterangan pemilik kedai, rombongan itu datang sekitar pukul 19.44 WIB untuk makan malam.

Sekitar pukul 20.05 WIB salah satu dari rombongan itu protes, lantaran pesanannya tak kunjung datang.

Kondisi sempat memanas lantaran terjadi adu argumen antara rombongan dengan pelayan dan pemilik kedai.

Tak hanya adu mulut, seorang pegawai diduga menjadi korban kekerasan fisik, bahkan area minuman pada kedai tersebut ikut dirusak.

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Kejadian itu pun sontak membuat warganet geram, lantaran pelaku perusakan menggunakan seragam dan atribut lengkap Porprov Kota Bogor.

Menanggapi kejadian itu, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim sangat menyayangkan sikap arogan dari rombongan Porprov Kota Bogor.