Tegas! Irjen Hengki Buka Opsi PTDH 8 Personel Polres Karawang Gegara Kasus Ini

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Polda Jawa Barat tengah menangani kasus narkoba yang melibatkan sejumlah personel Polresta Karawang.

Delapan anggota Polresta Karawang diduga terlibat dalam kasus pembebasan pengedar obat keras tertentu (OKT).

Satu dari delapan polisi yang diamankan adalah Kasat Narkoba Polresta Karawang Kompol AWA.

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Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan ke tujuh anggota itu sudah dilakukan penindakan. Kini, mereka tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Jabar.

Ia pun menyatakan komitmennya dalam menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran.

"Itu sudah kami tindak. Saya berkomitmen dalam memenuhi organisasi khususnya di Jawa Barat, reward dan punishment saya berikan dengan tegas," kata Hengki saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, dia tegas dan bijaksana dalam mengapresiasi anggotanya. Pun begitu, kepada anak buahnya yang terjerat kasus akan dijatuhi punishment.

"Bagi yang melanggar, saya akan berikan sanksi dengan tegas. Bagi yang berprestasi, saya akan berikan penghargaan, ya. Reward dan punishment pasti itu," jelasnya.